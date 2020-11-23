Муромлянин купил у москвича поддельные права

Как показала прокурорская проверка, житель Муромского района договорился с работавшим в Москве сотрудником, который подделал и продал ему документ - водительского удостоверения, якобы выданного 26.02.2019 на имя двадцатичетырехлетнего мужчины. Кстати, права, обошедшиеся ему в 33 тысячи рублей, муромлянин купил с помощью популярного сайта объявлений без прохождения обучения в образовательной организации на право управления транспортными средствами категорий «В», «В1», «М». Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа».