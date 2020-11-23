В Боголюбове на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

23 ноября в районе шести утра водитель "ВАЗа" сбил женщину на пешеходном переходе в Боголюбове. Она не дождалась, пока загорится зеленый свет, и решила перебежать дорогу на красный. 23-летний водитель пытался затормозить, но трагедии избежать не удалось. Женщина скончалась в машине "скорой помощи". Все детали сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции, проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области.

В группе "Подслушано Автомобилистов | Владимир" отмечают, что водитель принял все меры для остановки. Также в паблике просят откликнуться водителей с видеорегистраторами, которые проезжали у дома 166 по ул. Ленина в Боголюбове.