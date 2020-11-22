В Коврове с утра загорелся дом и сарай с иномаркой внутри

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В девять часов утра 22 ноября в Коврове произошел пожар в частном жилом доме по улице Фролова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, в 9.36 им поступило сообщение от местных жителей о том, что в гараже рядом с этим домом загорелся автомобиль "Хонда". Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огонь уже перекинулся на жилой дом и пристройку. Общая площадь пожара составил 97 квадратных метров.

В ходе пожара пострадала кровля и внутренняя отделка дома, пристройки. Поностью сгорели гараж и иномарка. Во время тушения эвакуировали двух человек. Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.