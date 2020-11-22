Во Владимирской области запустят линию по гальванизации за 455 миллионов рублей

Фото с сайта ФРП РФ.

НПО "Наука" запустил в своем филиале в Киржачском районе Владимирской области линию для гальванизации деталей и комплекс для проведения испытаний авиационных систем и агрегатов, сообщает Фонд развития промышленности РФ.

Предприятие завершило строительство нового производственно-испытательного комплекса площадью более 17 тысяч кв. м. В нем запущена линия по нанесению гальванического покрытия на авиационные изделия. С помощью нового оборудования планируется гальванизировать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления и другие изделия. Основными заказчиками продукции будут авиационные предприятия, среди которых "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России" и "Объединенная двигателестроительная корпорация". Совокупный бюджет проекта превысил 455 млн рублей.

Открытие всего производственно-испытательного комплекса НПО «Наука» во Владимирской области запланировано на 2021 год.