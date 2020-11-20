В Суздале мост через Каменку до сих пор не отремонтировали

В соответствии с муниципальным контрактом от ООО «НПП СК МОСТ» обязано было капитально отремонтировать мост через Каменку до 1 июня этого года. По состоянию на 24 сентября работы выполнены лишь на 20%. Капитальный ремонт до сих пор не завершен.

В отношении предприятия и его генерального директора межрайонным прокурором возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по статье "бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такое бездействие не влечет уголовной ответственности".

По результатам их рассмотрения руководителю общества назначен штраф в размере свыше 1 миллиона рублей, а юридическому лицу - свыше 20 миллионов рублей.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.