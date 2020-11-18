Больше всего во Владимирской области зарабатывают маляры и врачи-химиотерапевты

Эксперты hh.ru, сервиса для поиска работы и сотрудников, подготовили традиционную подборку самых высокооплачиваемых вакансий во Владимирской области.

Около 7 процентов от общего числа вакансий, открытых сегодня во Владимирской области, предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. По России в целом доля таких вакансий выше – 14%.

- Во второй половине октября рынок труда ощутил на себе вторую волну эпидемии, восстановительный тренд, наблюдаемый с июня, замедлился. В октябре в большинстве регионов страны наблюдается небольшое снижение спроса на персонал. Но во владимирской области количество вакансий увеличилось на 6% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северу ЦФО.

Топ самых высокооплачиваемых профессий: электромонтер ОПС (от 35 до 100 тысяч рублей на руки), врач - химиотерапевт (от 150 тысяч рублей до вычета налогов), главный механик (от 120 тысяч рублей до вычета налогов), маляр по дереву, Мдф (до 150 тысяч рублей на руки), заместитель генерального директора по безопасности (от 100 до 150 тысяч рублей на руки).