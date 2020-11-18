Во Владимирской области срочно ищут медсестер в бригады скорой помощи

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал объявление о срочном наборе медицинских сестер в бригады скорой помощи.

Условия: полная занятость или совместительство, возможна работа без сертификата. Также обещают высокий уровень выплат за работу с больными коронавирусом. Выплаты будут определяться индивидуально.

Во Владимирской области и до пандемии была острая нехватка врачей и медсестер. А сейчас нагрузка на медиков выросла в несколько раз. На прошлой неделе директор облздрава Елена Утемова говорила о том, что в больнице №6 заболели сразу несколько лаборантов. Кроме того, много заболевших врачей. В регионе от ковида умерло как минимум 18 врачей.