Владимирская поликлиника не обеспечила горожанку положенными лекарствами

Жительница Владимира обратилась в суд с иском к ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 города Владимира», прося возложить на учреждение обязанности обеспечить жизненно важными лекарственными препаратами и вернуть потраченные деньги. Горожанка состоит у врача-кардиолога в связи с установлением инвалидности 2 группы и имеет право на обеспечение лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета. В апреле 2019 года медицинским учреждением был составлен план ее лечения и назначены препараты, без применения которых ее самочувствие ухудшалось. Однако вопреки закону бесплатные лекарства ей выдавали с перебоями, и она вынуждена была потратить свои сбережения на лечение - 80 850 рублей. Вернут ли жительнице областного центра потраченные деньги – решит суд. Судебное заседание назначено на конец декабря.