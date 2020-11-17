Гусевчанин убил знакомую и предложил родственнику спрятать тело

Житель Гусь-Хрустального приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство своей знакомой. Утром 24 апреля этого года сорокалетний мужчина поругался со своей тридцапятилетней знакомой, с которой он выпивал. В ярости он нанес не менее девяти ударов металлической пряжкой ремня по голове потерпевшей, после чего повалил ее на пол и нанес множество ударов ножом в шею и руку. От полученных ран женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление гусевчанин попросил одного из родственников помочь перевести тело несчастной, но тот, приехав на место, отказался, вызвал скорую и полицию. Сейчас за убийство гусевчанин отправится в колонию строгого режима на долгий срок.