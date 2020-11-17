Житель Юрьев-Польского пытался дать взятку гаишнику, чтобы тот удалил запись с регистратора

Юрьев-Польский районный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным по статье "нарушение привил дорожного движения, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и покушение на дачу взятки".

- 11 августа мужчину остановили сотрудниками ОГИБДД Юрьев-Польского района. А поскольку он повторно сел за руль пьяным, то попытался дать инспектору ДПС взятку в размере 62 тысяч рублей. За вознаграждение инспектор должен был удалить материалы проверки и видеозапись с регистратора служебного автомобиля, - рассказали в областной прокуратуре.

Однако инспектор ДПС отказался от взятки и сообщил в полицию.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением прав на 2 года, и штраф в размере 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.