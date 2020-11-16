В Муроме майор продал 162 коробки тушенки, которая предназначалась для солдат

Начальника продовольственной службы тыла войсковой части, расквартированной в Муроме, признали виновным в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что майор продал 162 коробки тушенки, сокращая рацион солдат.

- С целью избежать материальных затрат на нужды части в приобретении строительных материалов из личных денежных средств, а также создания видимости благополучия и порядка, он отдавал незаконные приказы о не доведении установленных норм довольствия до военнослужащих, питающихся в столовых. В результате было незаконно изъято не менее 162 коробок тушенки, которые он продал третьему лицу, что повлекло причинение материального ущерба государству в лице Министерства обороны РФ на сумму 784 706 рублей 92 копейки, - сообщили в пресс-службе военной прокуратуры.

Майор возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело было прекращено. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.