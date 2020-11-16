Спасатели отстояли от огня частный дом в Ковровском районе

фото ГУ МЧС по Владимирской области

15 ноября в 19.22 загорелась хозяйственная постройка, расположенная вдеревне Игумново Ковровского района.

- Когда спасатели приехали на место, то увидели, что горит деревянная хозяйственная пристройка, расположенная вплотную к частному двухэтажному жилому дому. Благодаря грамотному тактическому решению руководителя тушения пожара, спасатели отстояли от огня жилой дом, подав воду на защиту. Горение хозпостройки было оперативно ликвидировано на площади 60 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. В жилом доме во время пожара находилась женщина, она самостоятельно покинула строение.

К ликвидации последствий пожара привлекались 10 человек и 3 единицы техники.