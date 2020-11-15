С 15 ноября во Владимирской области усилят работу на водоемах.Осенне-зимний месячник безопасности людей на водных объектах традиционно проводится с середины ноября по середину декабря. Его цели – не допустить гибели людей на воде и минимизировать вероятность возникновения происшествий.

- Увеличится количество патрулей и выездов. На особом контроле – места массового выхода людей на лед, профилактическая работа с детьми. Во всех образовательных учреждениях запланировано проведение уроков, показательных занятий по тематике безопасности людей на водных объектах, - сообщили в пресс-службе МЧС. - В настоящее время реки и озера свободны ото льда. Скоро придут первые ощутимые морозы, и наступят устойчивые отрицательнее среднесуточные температуры. Только они и смогут сформировать безопасную прочность льда более 10-ти сантиметров.

И рыбаки должны дождаться такой толщины, а родители - не допускать детей к водоемам без сопровождения взрослых.