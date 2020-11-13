В Коврове будут судить лихача, в машине которого погибли три пассажира

По версии следствия, вечером 12 мая прошлого года водитель вез в своем автомобиле трех пассажиров по автодороге «Москва – Нижний Новгород». На 250 километре трассы он разогнался – скорость машины была не менее 105 км/ч, превысив установленное ограничение скорости вне населенного пункта. При этом он слишком близко подъехал к движущемуся впереди в попутном направлении автомобиля Scania с полуприцепом Krone, который снижал скорость и перестраивался на правую обочину по ходу своего движения. В результате водитель столкнулся с ехавшим впереди большегрузом. В результате аварии все пассажиры, ехавшие в легковой машине, скончались. Водителю предъявлено обвинение по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», дело направлено в суд.