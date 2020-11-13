С 13 ноября уже 450 ресторанов и баров Владимирской области перешли на QR-коды

13 ноября представители администрации области провели рейд по заведениям общепита, в которых начали работать QR-коды. Директор департамента цифрового развития Сергей Орлов отметил, что была создана максимально удобная платформа для регистрации ресторанов и их посетителей. На сегодняшний день к системе подключились уже 450 заведений. Предприниматели говорят, что посетители спокойно отнеслись к нововведению,тех, кто приходят с кнопочными телефонами, регистрируют бармены. Номера сохраняются в базе, и если потом выясняется, что у человека, который посещал заведение, положительный анализ на коронавирус, всем остальным присутствующим в этот день высылается сообщение, что они могли контактировать с заболевшим.

- Увеличивая время работы на 2 часа (с 16 октября общепит работал до 23.00), мы ужесточили санитарно-эпидемиологические нормы. Это 50-процентное заполнение посетителями зала заведения от максимально возможного, измерение температуры гостей при входе, их регистрация на сайте pr-rest.avo.ru. Без регистрации на этом ресурсе заведения общественного питания, кроме столовых при учреждениях, придорожного сервиса и еды навынос, работать не могут. Наша основная задача – сохранить здоровье граждан, для этого мы ввели QR-коды, – подчеркнула руководитель департамента предпринимательства Виктория Кулыгина.

Напомним, что до 1 декабря в заведениях общественного питания региона запрещено проводить банкеты, праздничные мероприятия, концерты и выступления артистов.