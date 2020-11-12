В Киржаче отремонтируют сквер на семь с половиной миллионов

В Киржаче планируют отремонтировать сквер им. В.И. Ленина на улице Первомайской. На работы из бюджетов разных уровней готовы выделить 7 469 416,80 рублей. Сейчас объявлен тендер, выбрать того, кто выполнит работы, должны после 25 ноября. За эти деньги в сквере планируется выкорчевать старые кусты и деревья, убрать пни, посадить новые, в том числе туи, положить новую плитку и бордюры, заменить ограду, поставить скамейки, урны и фонари. Также придется демонтировать цветочницу и привести в порядок памятную стелу – очистить, разобрать облицовку, покрасить. Выполнить работы нужно будет в срок с 15 мая по 14 августа следующего года.