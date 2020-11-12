Владимирского хакера, разработавшего программу для взлома банковских систем, ждет суд

Тридцатипятилетний владимирец с сентября 2016 по май года у себя дома на своем ноутбуке разработал программу, направленную на взлом информационных банковских систем и хищение денег. После этого горожанин выложил программу в интернет, где ее мог скачать любой желающий. Как отмечают в областной прокуратуре, согласно заключению эксперта, созданное программное обеспечение и его исходные тексты являются частью программного обеспечения, используемого международной киберпреступной группировкой. В феврале прошлого года на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов в отношении владимирца УМВД России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «создание и распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для санкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации». Максимум, что грозит хакеру – четыре года лишения свободы. Теперь решить судьбу владимирца должен Фрунзенский районный суд.