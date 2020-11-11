Жительница Владимира протаранила остановку на Студеной горе

Фото из Подслушано у автомобилистов

Около 11 часов утра на Студеной горе произошло ДТП. 22-летняя жительница областного центра не справилась с управлением автомобиля "Лада Калина" и влетела в остановку, находящуюся рядом с храмом Михаила Архангела.

К счастью, в момент ДТП на остановке не было людей. Сама девушка тоже не пострадала. Машина повреждена, а один из павильонов остановки сломан, повсюду - осколки стекла.

Произошедшее активно обсуждают в социальных сетях. Кто-то не понимает как такое вообще возможно, но некоторые пишут, что девушке просто стало за рулем плохо. Что же на самом деле произошло, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.