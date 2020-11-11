Во Владимирской области мужчина до полусмерти избил коллегу, который сделал ему замечание

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего нелегального мигранта по статье "покушение на убийство".

По версии следствия, днем 31 октября мужчина захотел отомстить и убить коллегу, который говорил ему о некачественно выполненной работе по уходу за животными.

- Мужчина нашел дубинку и направился к коллеге, который в тот момент работал в поле на тракторе. Потерпевший, увидев, что к нему приближается агрессивно настроенный рабочий, вышел к нему на встречу, но получил не меньше 10 ударов деревянной палкой и не меньше 6 ударов ножом по голове и телу, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Благодаря тому, что другие работники фермы во время вмешались в конфликт, жизнь 44-летнему потерпевшему удалось спасти. Сейчас он находится на лечении в больнице.

Вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Следователь направил в суд ходатайство об избрании нелегалу меры пресечения в виде заключения под стражу.