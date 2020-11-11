В Петушинском районе 16-летний подросток случайно застрелил себя из ружья

30 октября в Петушинском районе произошел несчастный случай. 16-летний подросток приехал на дачу вместе со своими бабушкой и дедушкой. В доме он нашел ружье, начал смотреть его и случайно выстрелил в себя. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик умер.

В областном управлении следственного комитета сказали, что возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Коллеги из "Московского Комсомольца" сообщают, что вернувшись домой, в Подмосковье, бабушка и дедушка мальчика винили в его смерти себя. Поэтому решили покончить с собой. 7 Они написали предсмертную записку, пошли в гараж, сели в машину и, видимо, отравились газом. 7 ноября их тела нашла дочь, которая пришла к родителям в гости.