В Коврове пенсионерка погибла, выпав из окна местной больницы

Ночью 7 ноября в инфекционном отделении Ковровской горбольницы №1 погибла пенсионерка. Она выпала из окна третьего этажа.

Эта информация изначально появилась в социальных сетях. А позже ее подтвердили в региональном управлении Следственного Комитета по Владимирской области. Правда, силовики не дали много подробностей, ограничившись лишь упоминанием того, что ими проводится доследственная проверка, а также тем, что женщине было 73 года.

Кстати, в отделении, где лежала пенсионерка, еще с весны этого года работает ковид-госпиталь.