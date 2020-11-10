Житель Киржача пригласил к себе домой незнакомца выпить, а тот его избил до смерти

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего уроженца Ульяновской области. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, все началось с того, что 3 ноября 56-летнему жителю Киржача не с кем было выпить, он пригласил для этого дела домой 40-летнего незнакомца. А тот стал вести себя по-хамски. Тогда хозяин квартиры попросил гостя уйти, но вместо этого получил от него несколько ударов по голове и телу. Видимо, удары были такой силы, что хозяин скончался на месте происшествия.

40-летний мужчина неоднократно был судим, сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.