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Во владимирском приюте "Единство" неизвестные обстреляли собак

Сейчас волонтеры собирают деньги на установку высокого забора
Виктория СУХОВА
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Во владимирском приюте "Единство" сейчас находится больше 20 собак. Несколько дней тому назад волонтер Татьяна Вениаминовна обратила внимание на странное поведение собак. Они нервничали, прятались. А одна собака Дина пряталась в будке и вся шкура на задних лапах и спине выглядела слипшейся. А потом рванула и убежала, пока дверь в вагончике приюта была открыта. Дину до сих пор не могут найти.

- Возили Мальчика с ранением, очень похоже на пневматическое или травматическое оружие. Он тоже категорически отказывался заходить на территорию приюта. Кому могли мешать собаки за забором? - недоумевают волонтеры.

Чтобы хоть как-то обезопасить хвостатых подопечных, волонтеры решили установить высокий забор, но на это необходимы средства.

Перевести средства можно на карту Сбербанка 5336 6901 7584 2816. Карта на имя МАРИНА НИКОЛАЕВНА Л. с пометкой "на забор". Отчет будет находиться по ссылке: https://vk.com/topic-182530977_46661862

Все вопросы можно задать по телефону: 89607297220 -Татьяна Вениаминовна.