Во владимирском приюте "Единство" неизвестные обстреляли собак

Во владимирском приюте "Единство" сейчас находится больше 20 собак. Несколько дней тому назад волонтер Татьяна Вениаминовна обратила внимание на странное поведение собак. Они нервничали, прятались. А одна собака Дина пряталась в будке и вся шкура на задних лапах и спине выглядела слипшейся. А потом рванула и убежала, пока дверь в вагончике приюта была открыта. Дину до сих пор не могут найти.

- Возили Мальчика с ранением, очень похоже на пневматическое или травматическое оружие. Он тоже категорически отказывался заходить на территорию приюта. Кому могли мешать собаки за забором? - недоумевают волонтеры.

Чтобы хоть как-то обезопасить хвостатых подопечных, волонтеры решили установить высокий забор, но на это необходимы средства.

Перевести средства можно на карту Сбербанка 5336 6901 7584 2816. Карта на имя МАРИНА НИКОЛАЕВНА Л. с пометкой "на забор". Отчет будет находиться по ссылке: https://vk.com/topic-182530977_46661862

Все вопросы можно задать по телефону: 89607297220 -Татьяна Вениаминовна.