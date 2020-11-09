Во Владимирской области департамент цифрового развития возглавил бывший инженер

Сорокадевятилетний новый директор департамента цифрового развития родился во Владимире, закончил местный «Политех» по специальности «радиотехника» и карьеру начинал в 1994 году инженером участка телеграфно-телефонной станции АО «Электросеть» в областной столице. Позднее он занимал руководящие должности в компаниях «Владимир Телесервис», «Вымпел-Коммуникации», «Теле2» и «Почта России». В новой должности ему предстоит отвечать за формирование и осуществление государственной политики в сфере информатизации и цифровизации в регионе, связи и телекоммуникаций, в том числе способствовать возрождению радио- и микроэлектронной промышленности в регионе. Как отмечают в областной администрации. Профильное образование – одна из причин одобрения его кандидатуры. Исполнявший обязанности главы департамента цифрового развития Михаил Клименко Павел Шуба останутся его заместителями.