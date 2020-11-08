Во Владимире у школы № 43 строят новую спортивную площадку

фото с сайта городской администрации

Рядом с средней школой №43 имени диктора Ю.Б. Левитана города Владимира продолжаются работы по обустройству новой спортивной площадки. Уже демонтированы старые, пришедшие в негодность, конструкции. Сейчас идет подготовка участка под размещение нового спортивного оборудования.

На площади 40х60 метров разместится поле для мини-футбола, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также будут установлены тренажеры. По периметру новая спортивная площадка будет огорожена, а по малым сторонам установят сетки-гасители. В перспективе планируется устроить уличное освещение площадки.

Сейчас ведутся работы по уплотнению грунта, дополнительная подсыпка основания площадки щебнем под современное резиновое покрытие. Если позволят погодные условия, монтажные работы планируется завершить до 30 ноября.