Во Владимирской области с начала года обнаружили 37 незаконных свалок на землях сельхозназначения

За 10 месяцев сотрудники областного управления Россельхознадзора провели 450 контрольно-надзорных мероприятий, проконтролированная площадь земель сельхозназначения составила более 25,4 тысяч гектаров.

Выявлено 596 правонарушений, а общая сумма административных штрафов составила 14290 тысяч рублей. На основании предписаний вовлечено в сельхозпроизводство 1282,89 га ранее неиспользуемых земель (с 2008 года – более 14,6 тыс. га).

Основные нарушения – когда собственники и арендаторы не защищают земли от зарастания сорняками и древесно-кустарниковой растительностью. Выявлено 254 таких нарушений (43%) на площади более 22,5 тыс.га. Более 25% выявленных правонарушений – невыполнение выданных предписаний, 25% правонарушений - неуплата в срок административных штрафов.

За 10 месяцев на землях сельхозназначения выявлено 37 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. 16 свалок были убраны.

В департамент имущественных и земельных отношений направлены материалы дел в отношении семи собственников, не использующих для сельхозпроизводства девять участков в Меленковском, Александровском, Вязниковском, Судогодском и Камешковском районах.

В 2019-2020 годах суды вынесли пять решений об изъятии у нерадивых собственников неиспользуемых земельных участков общей площадью 203,43 га.