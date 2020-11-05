16-летний вязниковец получил условный срок за хранение наркотиков

29 июля 2020 года полицейские задержали 16-летнего жителя Вязников. При досмотре у него нашли наркотическое средство. По данным Следственного комитета по Владимирской области, школьник в интернете купил наркотик, забрал через «тайник-закладку» и хотел употребить вещество сам.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Вину в преступлении он признал и раскаялся. Учитывая все обстоятельства, суд назначил несовершеннолетнему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.