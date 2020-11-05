Ковровскому водителю, насмерть сбившему двух детей, не смягчили приговор

Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу водителя, сбившего двух школьника в Меленках, но не нашел оснований для смягчения наказания. Напомним, молодой человек за рулем иномарки вечером в сентябре прошлого года ехал на своей машине по поселку Мелехово в сторону Коврова с превышением скорости и, подъезжая к пешеходному переходу, он не только не сбросил скорость, но и не учел дорожные условия, не обратил внимания на притормозившую другую машину. И выехав на пешеходный переход, он сбил двух подростков, переходивших дорогу. От полученных травм мальчик и девочка скончались на месте. Вину молодой человек признал, но, несмотря на это, срок получил реальный. Кроме того, ему запретили два года и одиннадцать месяцев управлять транспортом. Также он должен выплатить компенсацию родным сбитых детей.