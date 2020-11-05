В Судогодском районе осужденная подралась с охранником

Жительница Карелии, отбывающая срок в колонии Судогодского района за особо тяжкие преступления, отказалась сдать охранникам запрещенные предметы – осколок зеркала. Когда ей заломили руки за спину и принялись обыскивать, чтобы забрать его, женщина не менее двух раз ударила по голени младшего инспектора, а потом пнула в бедро заместителя дежурного помощника начальника колонии. Изначально Судогодский городской суд дал ей за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенном в отношении сотрудника места лишения свободы, в связи с осуществлением им служебной деятельности, два года, а общий срок составил восемь лет. Но при обжаловании приговора Владимирский областной суд смягчил наказание – женщина получила полтора года, а всего за решеткой ей предстоит провести пять лет.