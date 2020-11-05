Владимирцы назвали любимых детских докторов

В областной столице подвели итоги конкурса народного признания среди детских врачей областного центра «Наш любимый врач». В течение всего октября голос за любимого доктора можно было оставить на портале НашЛюбимыйВрач.рф. Победителями признаны десять докторов, набравших наибольшее количество баллов, – пять врачей-педиатров и столько же врачей-специалистов. Среди врачей-педиатров самый высокий рейтинг народного признания у Евгении Зайцевой из Городской больницы №2 города Владимира. Затем следуютТакже в пятерку победителей вошли Павел Горшихин из Областной детской клинической больницы и Анастасия Матреничкина из Детской городской поликлиники №1, Александра Тимофеева и Елена Кобер из Городской больницы №4 города Владимира. Среди узких специалистов наибольшее количество баллов у врача-реабилитолога Натальи Лосевой из Детской городской поликлиники №1 города Владимира, у врачей-оториноларингологов Дмитрия Еремцова и Светланы Данилиной из Областной детской клинической больницы. Еще два призовых места – у оториноларинголога Марины Давиденко из Клиники семейной медицины и пульмонолога Юлии Степановой из Областной детской клинической больницы.