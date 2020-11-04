В Собинском районе открыт психоневрологический интернат

Фото предоставлено АВО.

3 ноября состоялась церемония открытия нового современного корпуса в Арбузовском психоневрологическом интернате в Собинском районе. Здание построено в рамках нацпроекта "Демография". С 2018 года на его возведение было направлено 453 млн рублей, из которых 335,8 млн рублей – средства областного бюджета, 117,2 млн рублей – субсидия Пенсионного фонда РФ.

Интернат представляет собой комфортабельное двухэтажное здание площадью 4,9 тыс. квадратных метров. Корпус рассчитан на 100 мест. В нём обустроены более 50 уютных жилых комнаты, медицинские кабинеты с необходимым оборудованием, зал для занятий спортом и лечебной физкультурой. На территории интерната расположены столовая, актовый зал, библиотека, парикмахерская, интернет-кафе, творческая и швейная мастерские.

В ближайшие годы во Владимирской области будут построены ещё три социальных учреждения – в посёлке Гусевский, Киржаче и Юрьеве-Польском.