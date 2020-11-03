Молодой матери из Гороховца, снявшей порно с дочкой, не стали снижать срок

Двадцатидвухлетняя жительница Гороховца получила срок за распространение детской порнографии. Молодая мать сделала фотографии спящей трехлетней дочки, в том числе крупно сняла ее интимные части тела. И отправила получившиеся фото незнакомому мужчине через соцсети. Кстати, найти любителя таких снимков не удалось. А вот мать осудили и дали реальный срок. Приговор обжаловала сторона защиты, но Владимирский областной суд не нашел оснований снижать наказание, и без того ниже санкций, предусмотренных статьей.