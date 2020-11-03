В Муроме школьникам продлили каникулы

Продлить каникулы всем ученикам решили в Муроме. На такой шаг глава Мурома Евгений Рычков пошел после совещания с медиками, специалистами Роспотребнадзора и педагогами. Отдыхать школьники будут до 9 ноября. Официально говорится, что продлить отдых ученикам решили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том числе сезонного роста заболеваниями ОРВИ.

- С учетом выходных и Дня народного единства эти четыре дня сыграют важную роль в борьбе с распространением Covid-19, гриппа и ОРВИ, - уверен Евгений Рычков.