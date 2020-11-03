В Петушинском районе мужчина тратил деньги с чужой карты, чтобы погасить долг знакомого

В полицию обратился 57-летний местный житель, который в электричке потерял свою карту. С нее уже кто-то списал 11 500 рублей. По данным УМВД по Владимирской области, карту нашел мужчина, который передал ее своему знакомому - 27-летнему жителю одной из деревень Петушинского района - в надежде, что тот найдет владельца. Вместо этого злоумышленник сам делал покупки и заправлял автомобиль своего знакомого, чтобы погасить имеющийся у него долг.

После обвиняемый решил вернуть карту мужчине, который ее нашел, сказав, что не установил владельца. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ущерб владельцу карты возмещен. В ближайшее время за такое же преступление перед судом предстанет 38-летний ранее судимый житель города Костерево. В марте он нашел карту на улице и покупал продукты и алкоголь.