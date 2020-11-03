В Центре ИЗО откроется выставка, посвященная 75-летию Владимирского отделения Союза художников

5 ноября в Центре пропаганды изобразительного искусства торжественно отметят 75-летие Владимирского отделения Союза художников России. К этому мероприятию приурочена областная юбилейная выставка.

Для нее Центр пропаганды ИЗО предоставил из своего собрания произведения мэтров владимирского искусства: Владимира Юкина, Кима Бритова, Валерия Кокурина, братьев Евгения и Владимира Телегиных, Бориса Французова, Петра Дика, Владимира Леонова и других художников. Но основной частью экспозиции стали работы широкого круга участников, выполненные в последние 5 лет. Украшением выставки являются произведения декоративно-прикладного искусства. Широко представлена лаковая миниатюра Мстеры – промысла, являющегося гордостью Владимирской земли.

Сейчас в рядах творческой организации насчитывается около 160 человек. Это живописцы, графики, скульпторы, художники декоративно-прикладного искусства, иконописцы – профессионалы высокого уровня, представляющие искусство нашей земли на художественных выставках самого высокого уровня.