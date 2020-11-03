В Петушинском районе бесплатно раздают одежду нуждающимся

фото Владимирского областного Дома НКО

В городе Костерево открылся Вещевой центр. Теперь все, кому нужна бесплатная одежда, могут прийти и бесплатно пополнить свой гардероб.

А началось все с победы «Регионального добровольческого общества» в специальном конкурсе Фонда президентских грантов и получило почти полмиллиона рублей. Помещение для вещевого центра еще весной дала местная администрация, и уже с весны начали собирать вещи.

- Наш Вещевой центр уже открыт. Люди активно привозят одежду, - рассказывает специалист по социальной работе «Регионального добровольческого общества» Алеся Нестерович. – В нашей группе во «ВКонтакте» у нас есть специальная анкета для нуждающихся. Заполняя поля, они указывают, какая одежда им нужна, а мы постараемся подобрать.

По анкетам формируется набор одежды, который в том числе идет на выездную раздачу. По словам волонтеров, они очень популярны у многодетных семей Петушинского района. В один из поселков привезли одежду для семьи, где воспитывается семеро детей, почти все погодки. Собрали одежду и для работников «Дома северной собаки», который тоже находится в Петушинском районе.

Помогает и один частный швейный цех. Его владелец передал Вещевому центру новую верхнюю одежду и женские платья. К слову, предметов женской одежды много, а вот мужской, особенно подростковой, не хватает. Здесь ждут тех, кто может пожертвовать свои вещи, только прежде чем привезти их необходимо постирать.

Костеревские добровольцы готовы делать выездную раздачу вещей не только в Петушинском, но и в других районах Владимирской области.