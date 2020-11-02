Во Владимирской области пятая часть малышей рождается вне брака

Как отмечают во Владимирстате, последние четыре года в регионе наблюдается снижение числа родившихся. Так в 2006 году в области появилось на свет 15,7 тысяч малышей, в 2017 – 13,3 тысяч крох, в 2018 году – 12,7 тысяч. За 2019 год в нашей области родилось 11.1 тысяч младенцев, из них около 80% появились на свет у женщин состоявших в зарегистрированном браке. Доля рожденных вне брака детей составила почти пятую часть от всех родившихся - 19,8 % или 2200 малышей. Часть из них – чуть больше 45% - были зарегистрированы на основании свидетельства об установлении отцовства, то есть по совместному заявлению родителей, а около 55% - только на основании заявления матери. Кстати, число малышей, рожденных вне брака, тоже снижается: если в 2016 году таких малышей было 3100, то в 2017 – уже 2700, а в 2018 – 2500.