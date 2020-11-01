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Владимирские волонтеры возобновили поиски Савелия Роговцева

Семилетнего мальчика ищут уже месяц
Алена Смирнова
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» во Владимирской области возобновил приостановленный ранее поиск семилетнего Савелия Роговцев. 1 ноября добровольцы и волонтеры еще раз прочешут район пропажи мальчика, а именно чело Горки Камешковского района.

Координаты штаба: 56.301094, 41.005277. Поисковики приглашают неравнодушных граждан присоединиться к розыску. Как уточнили активисты "Лиза Алерт", требуется повторная оклейка ориентировками. Их можно получить в штабе.

Напомним, Савелий Роговцев не вернулся домой из школы. Искали мальчика силовые структуры, волонтеры, неравнодушные жители региона.

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