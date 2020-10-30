Ковровчанин из ревности расправился с любимой

Трагедия произошла еще во второй половине апреля, как обычно – под влиянием алкоголя. Житель Коврова выпивал дома со своей возлюбленной. Но мирного вечера не получилось: пара поссорилась, а причиной скандала стала ревность ковровчанина. Во время ссоры мужчина до смерти забил женщину, нанеся ей множество ударов по голове и телу. В суде вину горожанин признал, но давать показания отказался. Ковровский городской суд признал его виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По приговору суда ему придется провести восемь лет в колонии строгого режима. Но приговор не вступил в законную силу и осужденный может обжаловать его.