Жительница Гусь-Хрустального помогла полицейским задержать воров

Местная жительница увидела в подъезде своего дома двоих неизвестных мужчин, которые несли ящик. Женщина, заподозрив неладное, набрала в полицию. На место выехал наряд. По данным УМВД по Владимирской области, полицейские вошли в квартиру, куда направились мужчины. На месте было установлено, что они не местные, а в принесенном ими ящике находилась украденная автоматическая коробка передач.

39 и 41-летние ранее судимые мужчины выбили стекло в хозяйственной постройке и украли ту самую коробку передач. Правда, не успели сдать в пункт приема лома. Возбуждено уголовное дело за кражу. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.