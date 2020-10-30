Во Владимирской области за сутки сгорели два дома из-за неисправных печей

Село Константиново Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

30 октября в Суздальском районе произошло сразу два пожара, причина которых – неисправности в печном дымоходе. В районе трех ночи в селе Константиново загорелись дачный дом и баня на площади 215 квадратных метров. Хозяев дома не было, огонь заметил сосед и набрал пожарным. Прибывшие подразделения оперативно ликвидировали возгорание и не допустили угрозы распространения. В результате погибших и пострадавших нет. На месте работали 3 единицы техники и 7 человек.

В 07.30 в селе Новгородское на площади 100 квадратов загорелся деревянный дом. Пламя могло перейти на соседний. Сотрудники МЧС не допустили распространение огня. Погибших и пострадавших также нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда села Новоалександрово.