В Суздальском районе загорелся двухквартирный дом

Пожар в селе Новоалександрово Суздальского района Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Пожар в селе Новоалександрово Суздальского района вспыхнул вечером 29 октября. Сообщение о том, что горит двухквартирный жилой дом на улице Солнечной, пожарным поступило 19:24. Уже через несколько минут на месте была добровольная пожарная команда села Новоалександрово, а также пожарные Владимирского гарнизона. Оказалось, что горит крыша и чердак на площади 200 квадратных метров. Пожарные сумели быстро справиться с пламенем, огонь не перекинулся ни на соседние дома, ни на сам дом, вещи его обитателей тоже не пострадали. Эвакуировать никого не пришлось, пострадавших и погибших на пожаре тоже нет. А причины возгорания сейчас выясняют дознаватели.