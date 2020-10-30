Департамент регионального развития Владимирской области возглавила Милана Сивякова

С 30 октября директором новообразованного департамента регионального развития Владимирской области назначена Милана Сивякова.

Милана Викторовна Сивякова родилась в Коврове, закончила Московский государственный открытый университет по специальности "экономика и управление в машиностроении", имеет учёную степень «кандидат экономических наук». С 1995 года работала на бухгалтерских должностях в различных организациях, в том числе была главным бухгалтером ОАО "ВМТЗ". С 2009 года – на преподавательской работе во Владимирском заочном финансово-экономическом институте, Владимирском государственном университете и Российской академии народного хозяйства и государственно службы при Президенте Российской Федерации. В 2017 – 2020 годах – заместитель председателя комитета проектной деятельности областной администрации.

Исполнявшая обязанности руководителя департамента Варвара Серёгина продолжит работать в ведомстве в должности, на которую была назначена изначально, – заместителем директора, начальником управления программ и проектов Департамента.

Главное направление деятельности департамента - долгосрочное планирование регионального развития, мониторинг и контроль реализации федеральных и региональных госпрограмм и нацпроектов.