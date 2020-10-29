В Гороховце торговали контрафактной обувью

У индивидуального предпринимала на Горохоцецком городском рынке во время прокурорской проверки обнаружили семь пар спортивной обуви с товарным знаком Adidas и признаками контрафакта. Оказалось, это не первое его нарушение: он уже привлекался к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Ему грозит крупный штраф – до трехсот тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы со штрафом до восьмидесяти тысяч. расследование находится на контроле у прокуратуры.