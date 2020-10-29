Суздаль станет Новогодней столицей России

Губернатор Владимир Сипягин сообщил, что город-музей станет Новогодней столицей страны зимой 2023-2024 годов. Также в Суздале появится модернизированная библиотека. Об этом глава региона договорился во время встречи в ВКС-формате с министром культуры Ольгой Любимовой и ее заместителем Ольгой Яриловой, прошедшей 29 октября. Суздаль станет вторым городом региона, который официально станет Новогодней столицей страны – первым был Владимир в 2015 году.

Также, по словам губернатора, на сегодняшней встречи в министром культуры решено, что проект реновации усадьбы Владимира Зворыкина в Муроме и вопрос о капремонте зрительного зала областной филармонии будут рассмотрены Минкультом РФ в приоритетном порядке.