Во Владимирской области лечить в больницах будут только тяжелых коронавирусных больных

Как сообщила на брифинге 29 октября директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова, забирать в больницы теперь будут только тех пациентво с коронавирусом, у кого болезнь протекает тяжело. Пациентам со средней и легкой формой предлагают лечиться дома.

- В стационарах, главным образом, будут находиться пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке и интенсивной терапии. Остальные при благоприятной клинической картине могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив современные лекарственные препараты, – подчеркнула Елена Утемова.

Также выписывать лечиться амбулаторно могут не после двух отрицательных тестов на короанвирус, а после одного, но только если больного можно изолировать в отдельной комнате. При этом в области будет круглосуточно работать центр дистанционного наблюдения за пациентами и если самочувствие пациента ухудшится – его немедленно увезут в больницу. Более того, уже в ноябре на базе Госуслуг заработают дистанционные медицинские консультации. Также в департаменте здравоохранения работает многоканальная «горячая линия» 8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19. В день поступает до 150 обращений, каждое из которых, как уверяют в департаменте, немедленно отрабатывается вместе с главврачами больниц и поликлиник.