Житель Александрова забил ножом своего знакомого

36-летнего жителя Александрова признали виновным в убийстве.

- Следствием, присяжными и судом установлено, что 31 декабря 2018 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Мужчина ударил приятеля ножом в руку. Раненый выбежал из кафе, но мужчина начал его преследовать, и, догнав на людной площади, нанес не менее 5 ударов ножом по телу потерпевшего, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

От полученных травм 28-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

А виновный скрылся с места происшествия, избавившись от ножа. В этот же день он был задержан полицейскими. Вину в совершении преступления не признал.

Александровским городским судом мужчина приговорен к 9 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.