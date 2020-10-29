В департаменте здравоохранения проверят слова владимирских фельдшеров о нехватке мест в больницах

Директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова прокомментировала слова владимирских фельдшеров, работающих в скорой помощи, о том, что коек для коронавирусных больных не хватает и людей приходится оставлять дома.

По словам главы облздрава, самая сложная ситуация складывалась в областном центре. Однако открытие ковид-госпиталя в ОКБ облегчило ситуацию.

Сейчас информацию медиков проверяет Росздравнадзор, а также проверку проводит контрольно-ревизионное управление департамента здравоохранения.

- Я думаю, что все факты будут обязательным образом проверены, будут сделаны соответствующие выводы. Хотя я уже говорила о том, что мы на сегодняшний день принимаем те меры, которые позволяют разгрузить ситуацию и обеспечить информирование наших подразделений скорой медицинской помощи о наличии свободных мест, - подчеркнула Утемова.