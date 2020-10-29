В Боголюбово машина насмерть сбила пожилую женщину

Утром 29 октября на 26 километре автодороги М7 в поселке Боголюбово произошло ДТП. Грузовой автомобиль сбил пожилую женщину.

В областном УМВД рассказали, что 40-летний водитель грузового автомобиля MAN сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В социальных сетях активно начали обсуждать произошедшее. Кто-то винит женщину, кто-то говорит о том, что в этом месте необходимо поставить светофор.