Во Владимире реабилитировать детей с ограниченными возможностями будут в «Доме совы»

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних установлено уникальное сенсорно-динамическое оборудование «Дом Совы», на которое потратили почти четыреста тысяч рублей. «Дом Совы» – это комната в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи, где все снаряды подвешены в воздухе. Под руководством педагога ребенок в ней выполняет специально разработанную для него программу: кувыркается, кружится, раскачивается, что помогает развить координацию движений и сенсорное восприятие. А то, что снаряды висят в воздухе, повышает эффективность занятий, улучшает способность контролировать движения и улучшает работу мозга. Как рассказали в департаменте социальной защиты населения Владимирской области, в этом году новым реабилитационным оборудованием оснастят еще семь организаций социального обслуживания, оказывающих услуги детям-инвалидам и их семьям, потратив на это два миллиона 900 тысяч рублей.